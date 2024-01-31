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Прем'єр-міністрка Італії Мелоні зустрілася з переможцем Australian Open Сіннером

Сьогодні 20:33 261 0
Прем'єр-міністрка Італії Мелоні зустрілася з переможцем Australian Open Сіннером
#Australian Open, #Яннік Сіннер, #Джорджа Мелоні

Джерело - Чемпіон.

Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч з Янніком Сіннером (4) після його перемоги на Australian Open.

Про це Мелоні повідомила у інстаграмі.

"Італія, яка нам подобається – здатна вірити у себе та реагувати на складні виклики. І перемагати. Дякую, Янніку, за приклад, який подаєш любителям спорту, нашій молоді та Італії загалом", - написала Мелоні.

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Допис, поширений Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

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