Джерело - Чемпіон.
Італієць Яннік Сіннер (4) переміг росіянина Даниїла Медвєдєва (3) у фіналі Australian Open-2024.
Зустріч тривала 3 години 46 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Італієць 14 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейкпоїнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Фінал, 28 січня
Яннік Сіннер (Італія) - Даніїл Медвєдєва (країна терорист) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
Раніше Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open.
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