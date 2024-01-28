Зустріч тривала 3 години 46 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Італієць Яннік Сіннер (4) переміг росіянина Даниїла Медвєдєва (3) у фіналі Australian Open-2024.

Зустріч тривала 3 години 46 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Італієць 14 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейкпоїнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд - $34,226,200

Фінал, 28 січня

Яннік Сіннер (Італія) - Даніїл Медвєдєва (країна терорист) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Раніше Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open.

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