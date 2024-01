Костюк: Сьогодні я не відчувала тиску

Марта Костюк (37) задоволена виходом у чвертьфінал Australian Open.

Про це українка розповіла після перемоги над росіянкою марією тімофєєвою (170).

Актуально: Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam

Marta Kostyuk after reaching first Grand Slam QF:



“It means a lot. I still can’t process it because on the rain break I told my coach I don’t feel like I’m playing 4th round. I don’t know. It didn’t feel like this. I didn’t feel the pressure today. It’s great to have this kind… pic.twitter.com/ZJieTMPy0d