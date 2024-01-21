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Костюк: Сьогодні я не відчувала тиску

Костюк прокоментувала вихід у чвертьфінал Australian Open
Сьогодні 09:41 200 0
Костюк: Сьогодні я не відчувала тиску
#Australian Open, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (37) задоволена виходом у чвертьфінал Australian Open.

Про це українка розповіла після перемоги над росіянкою марією тімофєєвою (170).

"Це багато значить. Я все ще не можу це усвідомити, тому що під час перерви через дощ я сказала своєму тренеру, що не відчуваю того, що граю в 4-му колі. Не знаю. Не було такого відчуття. Сьогодні я не відчувала тиску. Чудово мати такий матч на турнірі Grand Slam.

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Більше часу на відновлення, більше часу, щоб усе усвідомити. Це був хороший матч для мене. Я дуже рада, що нарешті грала так агресивно, як хочу. Проти попередніх суперниць було нелегко. Вони просто різні, також різний тиск. Я дуже рада вийти у чвертьфінал", - сказала Костюк.

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