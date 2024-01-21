Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк розгромила представницю росії марію тімофєєву (6:2, 6:1) в 4-му колі Australian Open-2024 та вперше в кар'єрі пробилася у чвертьфінал турніру серії Grand Slam.

Найкращим досягненням 21-річної українки до поточного турніру було 4-те коло на Ролан Гаррос у 2021 році. На інших трьох турнірах Grand Slam Костюк не проходила далі третього кола. Також Костюк суттєво покращить своє становище в рейтингу WTA. У режимі реального часу українська тенісистка посідає 28-му сходинку, а розпочинала АО на 37 місці.

Суперницею киянки в 1/4 фіналу стане одна з фавориток турніру, американка Коко Гофф, яка розпочинала змагання в статусі четвертої ракетки світу.

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська свої матчі 4-го кола зіграють завтра, 22 січня.