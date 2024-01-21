Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (37) у двох сетах (6:2, 6:1) здолала представницю росії марію тімофєєву (170) в матчі 4-го кола Australian Open-2024.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Українка виконала 1 ейс, зробила 1 подвійну помилку та реалізувала 4 із 5 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд - $34,226,200

Четверте коло, 21 січня

Марта Костюк (Україна) - Марія Тімофєєва (-) 6:2, 6:1

21-річна киянка вперше в кар'єрі зіграє на стадії 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam. Найвищим досягненням до цього четверте коло на Roland Garros-2021.

У чвертьфіналі суперницею Костюк стане четверта ракетка світу, американка Коко Гофф.

Нагадаємо, в активі Костюк один виграний турнір WTA. У 2023 році тенісистка тріумфувала на турнірі в Остіні.

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська свої матчі 4-го кола зіграють завтра, 22 січня.