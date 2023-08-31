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Цуренко поступилась Алєксандровій у другому колі US Open

Українка не змогла вийти у наступне коло
Сьогодні 22:14 304 0
Цуренко поступилась Алєксандровій у другому колі US Open
Фото - Getty Images
#Алєксандрова, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) поступилась росіянці Єкатєріні Алєксандровій (20) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Матч тривав 59 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 31 серпня

Єкатєріна Алєксандрова - Леся Цуренко (Україна) 6:1, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Цуренко здолала Жакемо.

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