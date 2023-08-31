Цуренко поступилась Алєксандровій у другому колі US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Леся Цуренко (46) поступилась росіянці Єкатєріні Алєксандровій (20) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.
Матч тривав 59 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3.
Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 31 серпня
Єкатєріна Алєксандрова - Леся Цуренко (Україна) 6:1, 6:3
Нагадаємо, у першому колі Цуренко здолала Жакемо.