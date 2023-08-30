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Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open

Матч тривав 2 години 7 хвилин
Сьогодні 00:39 224 0
Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) у матчі першого кола US Open-2023.

Українка перемогла у трьох сетах - 7:5, 3:6, 6:1. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Цуренко допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 29 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Ельзу Жакемо (Франція) 7:5, 3:6, 6:1

Нагадаємо Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open. Напередодні Костюк поступилась Рибакіній на старті US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.

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