Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open

Матч тривав 2 години 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) у матчі першого кола US Open-2023.

Українка перемогла у трьох сетах - 7:5, 3:6, 6:1. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Цуренко допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Перше коло, 29 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Ельзу Жакемо (Франція) 7:5, 3:6, 6:1

Нагадаємо Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open. Напередодні Костюк поступилась Рибакіній на старті US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.