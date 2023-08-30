Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Леся Цуренко (46) перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) у матчі першого кола US Open-2023.
Українка перемогла у трьох сетах - 7:5, 3:6, 6:1. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Цуренко допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 29 серпня
Леся Цуренко (Україна) - Ельзу Жакемо (Франція) 7:5, 3:6, 6:1
Нагадаємо Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open. Напередодні Костюк поступилась Рибакіній на старті US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.