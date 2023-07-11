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Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день

Бекхенд Світоліної визнано найкращим ударом дня
Вчора 23:21 715 0
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) відзначилася красивим ударом у грі з Ігою Швьонтек (1) в межах чвертьфіналу Вімблдону.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

  Актуально: Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні

Бекхенд Світоліної під час матчу визнано найкращим ударом дня на Вімблдоні.

У 1/2 фіналу Вімблдона Світоліна зіграє з Маркетою Вондроушовою (42) з Чехії.

У першому колі турніру Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).

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