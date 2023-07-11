Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день

Бекхенд Світоліної визнано найкращим ударом дня

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) відзначилася красивим ударом у грі з Ігою Швьонтек (1) в межах чвертьфіналу Вімблдону.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

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Бекхенд Світоліної під час матчу визнано найкращим ударом дня на Вімблдоні.

"HOW ABOUT THAT!" 😲



A stunning @ElinaSvitolina backhand on the run is today's Play of the Day, presented by @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/Oe4osRPUXx — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

У 1/2 фіналу Вімблдона Світоліна зіграє з Маркетою Вондроушовою (42) з Чехії.

У першому колі турніру Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).

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