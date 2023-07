Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) відзначилася красивим ударом у грі з Ігою Швьонтек (1) в межах чвертьфіналу Вімблдону.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Актуально: Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні

Бекхенд Світоліної під час матчу визнано найкращим ударом дня на Вімблдоні.

"HOW ABOUT THAT!" 😲



A stunning @ElinaSvitolina backhand on the run is today's Play of the Day, presented by @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/Oe4osRPUXx