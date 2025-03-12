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Двоє українців забігли до чільної тридцятки індивідуальної гонки на Кубку IBU

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 12:23
Двоє українців забігли до чільної тридцятки індивідуальної гонки на Кубку IBU
Богдан Цимбал
IBU

Українські біатлоністи не змогли зачепитись за високі місця в індивідуальній гонці завершального етапу Кубку IBU, який відбувається у місті Отепяя.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Богдан Цимбал, який посів 28 місце. Спортсмен допустив п'ять хиб на вогневих рубежах та відстав від переможця заїзду Сіверта Баккена на понад п'ять хвилин.

До тридцятки кращих також зміг потрапити Руслан Ткаленко з трьома промахами та чотирма секундами відставання від свого співвітчизника.

Кубок IBU, індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Сіверт Баккен (0+0+1+1) 40:00,5

2. Роман Реєс (0+1+0+0) +21,0

3. Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +1:35,9

...

28. Богдан Цимбал (0+1+1+3) +5:30,3

29. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +5:34,6

41. Богдан Борковський (0+1+2+1) +6:10,6

50. Сергій Супрун (1+0+0+1) +6:59,1

51. Денис Насико (1+2+0+2) +7:07,6

Нагадаємо, що у масстарті етапу Кубку IBU в Отепяя двоє українців змогли забігти до двадцятки кращих.

Раніше повідомлялось, що розклад восьмого етапу Кубку світу знову можуть змінити.

Кубок IBU Денис Насико Руслан Ткаленко Богдан Цимбал Сергій Супрун

Богдан Цимбал

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