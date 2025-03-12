Рух – Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Львівський Рух зустрінеться з полтавською Ворсклою в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 15 березня, на стадіоні "Арена Львів" в місті "лева". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Рух після 20 зіграних матчів розташувався на 9 місці в чемпіонаті України, заробивши 26 очок. Після зимової перерви підопічні Віталія Пономарьова здобули одну перемогу в трьох поєдинках.

Ворскла продовжує перебувати в зоні перехідних матчів, набравши 18 залікових балів у 20 матчах. В останніх трьох поєдинках полтавці заробили два очки, хоча зуміли зіграти внічию з Динамо.