Розклад етапу Кубку світу в Поклюці знову можуть змінити

IBU може знову внести зміни в розклад восьмого етапу Кубку світу в Поклюці через погодні умови.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Індивідуальні змагання, які заплановані на 13 березня, можуть не відбутись згідно з графіком. Можливі зміни пов'язані з температурою повітря у словенському місті, яка значно перевищує норму для проведення змагань з біатлону.

Ухвалення остаточного рішення очікується вже найближчим часом.

Зазначимо, що напередодні IBU оголосила про зміни в графіку етапу Кубку світу через високу температуру та прогнозування злив у Поклюці.

Окрім того, визначився склад збірної України на етап Кубку світу.