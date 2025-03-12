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Розклад етапу Кубку світу в Поклюці знову можуть змінити

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 12:05
Розклад етапу Кубку світу в Поклюці знову можуть змінити
Getty Images

IBU може знову внести зміни в розклад восьмого етапу Кубку світу в Поклюці через погодні умови.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Індивідуальні змагання, які заплановані на 13 березня, можуть не відбутись згідно з графіком. Можливі зміни пов'язані з температурою повітря у словенському місті, яка значно перевищує норму для проведення змагань з біатлону.

Ухвалення остаточного рішення очікується вже найближчим часом.

Зазначимо, що напередодні IBU оголосила про зміни в графіку етапу Кубку світу через високу температуру та прогнозування злив у Поклюці.

Окрім того, визначився склад збірної України на етап Кубку світу.

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