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Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні

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Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє у півфіналі Вімблдонського турніру. Суперницею одеситки стане представниця Чехії Маркета Вондроушова.

У 2019 році на цій стадії Світоліна поступилася майбутній переможниці, румунці Симоні Халеп (6:1, 6:3).

Загалом півфінал на Вімблдоні-2023 стане третім для українки на турнірах серії Grand Slam. У тому ж 2019-му Світоліна змогла дійти до 1/2 фіналу на US Open, де програла Серені Вільямс (6:3, 6:1).

У чвертьфіналі Світоліна в трьох сетах виграла в Іги Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2). Для українки це 7 перемога над першими ракетками світу.

До слова, Світоліна в оновленому рейтингу WTA поверне собі статус першої ракетки України - після Вімблдона посяде позицію не нижче 27-ї.

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