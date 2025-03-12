Карпати оголосили про трансфер бразильського вінгера

Бразильський вінгер Фабіано Родрігес Перейра став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Строки підписаної угоди не розголошуються, але за даними Transfermarkt контракт розраховано до літа 2027 року. 18-річний Перейра починав свою кар'єру у складі Флуміненсе, а згодом доєднався до Ботафого.

У складі дорослої команди футболіст зіграв три матчі, переважно виступаючи за U-20 – 41 матч та 14 забитих м'ячів.

" Я сфокусований на тому, щоб якомога краще проявити себе у Карпатах. Я люблю грати в атаці, мені подобається створювати моменти для партнерів і забивати голи. Раніше я ніколи не був в Україні, але маю достатньо інформації про цю країну", – прокоментував свій трансфер Перейра.

Зазначимо, що сьогодні Карпати зіграють товариський матч проти Шахтаря. На сайті "Чемпіон" буде доступна пряма онлайн-відеотрансляція поєдинку.