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IBU змінила графік етапу Кубку світу в Поклюці

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 14:05
IBU змінила графік етапу Кубку світу в Поклюці
IBU

Міжнародний біатлонний союз змінив графік та формат восьмого етапу Кубку світу у Поклюці через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє сайт IBU.

Через погані погодні умови, а також прогнозування синоптиками сильних злив у словенському місті, організатори вирішили дещо змінити формат та графік гонок.

Обидві індивідуальні гонки пройдуть у вигляді коротких змагань: дистанція траси буде меншою на 2.5 км для жінок та на 5 км для чоловіків. Ці гонки відбудуться в один день – 13 березня, в той час, як у п'ятницю буде вільний день.

У суботу замість змішаних естафет відбудуться масстарти, а у неділю навпаки.

Оновлений розклад восьмого етапу:

  • 13 березня, 12:30. Коротка індивідуальна гонка, жінки
  • 13 березня, 16:15. Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
  • 15 березня, 14:35. Масстарт, жінки
  • 15 березня, 16:45. Масстарт, чоловіки
  • 16 березня, 13:05. одиночна змішана естафета
  • 16 березня, 15:50. Змішана естафета

Напередодні визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Поклюці.

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