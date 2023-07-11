За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою

Матч заплановано на четвер, 13 червня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у півфіналі Вімблдона-2023 зіграє з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою.

Матч заплановано на четвер, 13 червня. Час і корт визначаться увечері напередодні гри.

Тенісистки грали між собою п'ять разів, і в трьох із них перемога була за українкою.

Їхнє попереднє протистояння відбулося у 2021 році в півфіналі Олімпіади, де сильнішою виявилася представниця Чехії.

Світоліна за вихід до 1/2 фіналу переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2), а Вондроушова американку Джессіку Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

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