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Реал підписав новий контракт з талановитим українським голкіпером

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 16:41
Реал підписав новий контракт з талановитим українським голкіпером
Ілля Волошин
instagram.com/illia33_v

Мадридський Реал підписав новий довгостроковий контракт з українським воротарем Іллею Волошиним.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода розрахована до літа 2029 року. За даними інсайдера, у стані "вершкових" українця вважають дуже талановитим та зробили все можливе, щоб утримати футболіста в клубі.

Нагадаємо, Волошин став гравцем Реала взимку 2024 року, перейшовши з академії Райо Махадаонда.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Ілля на поле ще не виходив.

Раніше Мікель Артета висловився про майбутнє Олександра Зінченка у стані Арсенала.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ілля Волошин

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