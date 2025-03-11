Реал підписав новий контракт з талановитим українським голкіпером

Мадридський Реал підписав новий довгостроковий контракт з українським воротарем Іллею Волошиним.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода розрахована до літа 2029 року. За даними інсайдера, у стані "вершкових" українця вважають дуже талановитим та зробили все можливе, щоб утримати футболіста в клубі.

Нагадаємо, Волошин став гравцем Реала взимку 2024 року, перейшовши з академії Райо Махадаонда.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Ілля на поле ще не виходив.

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