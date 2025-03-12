Срна: Динамо – головний фаворит на чемпіонство

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна після нічиєї 0:0 з Карпатами в 21 турі УПЛ заявив, що фаворитом в боротьбі за чемпіонство в поточному сезоні є київське Динамо.

Хорватського функціонера цитує Профутбол.

"Ми втратили занадто багато очок в боротьбі за чемпіонство. Динамо на сьогоднішній день – головний фаворит на чемпіонство. Олександрія – фаворит на друге місце. Ми повинні щось змінити. Не можна робити стільки подарунків", – заявив Срна.

Нагадаємо, на даний момент Шахтар іде третім у турнірній таблиці УПЛ із 41 очком в активі. Команда Маріно Пушича відстає від Динамо та Олександрії на 10 і 6 очок відповідно, маючи при цьому один матч у запасі.

Раніше Шахтар підписав вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантану.