Україна програла Бельгії у відборі до Євро-2025

Національна жіноча збірна України WU-17 зіграла другий поєдинок в рамках другого відбіркового раунду до Євро-2025. Суперницями українок була збірна Бельгії, матч завершився з рахунком 2:0 на користь бельгійок.

Перші хвилини матчу українки відверто провалили. Бельгія відкрила рахунок вже на четвертій хвилині. Клементіне Рейнобу увірвалась до карної зони, майже не зустріла спротиву і з кута воротарського майданчика пробила повз голкіперку.

Все дуже схоже було на перший матч проти Іспанії – грати доводилось практично без м’яча. На 18-й хвилині українки отримали "бонус". Втекли в контратаку, бельгійська захисниця пішла на грубий фол – червона картка! Хоча вже в наступній атаці "червоні" ледь не забили знову – удар з гострого кута парирувала Анна Харченко. Але вже й українки в контратаці змогли увійти в штрафний майданчик суперниць, але з прицільним ударом не склалося.

Після вилучення нашим дівчатам грати стало легше, все частіше переходили на чужу половину поля, пресингували, та довести справу до удару ніяк не могли. І якби не сейв Харченко, могли ще й в більшості пропустити другий гол.

На початку другого тайму українські юніорки провели гостру атаку, але простріл з флангу перехопила воротарка. Неймовірну нагоду створили вже за кілька хвилин – висока подача з кутового, але Ольга Бєлкіна головою пробиває над поперечкою! Далі знову момент – удар від Дар’ї Колодій з гострого кута, але ближню стійку надійно прикриває голкіперка!

Гра нарешті вирівнялась. Та ненадовго. На 68-й хвилині бельгійки подвоюють перевагу. Права захисниця Марте Хенс зіграла як вправний хавбек – обіграла опонентку, м’ячем збила з ніг другу і ударом з кута карного майданчика перекинула Харченко – 2:0. На цьому гра майже заспокоїлась, нагод відіграти гол українки не мали, а бельгійки впевнено довели матч до перемоги.

Відбір до Євро 2025, другий етап

Іспанія, Мурсія, Pinatar Arena

Бельгія (WU-17) – Україна (WU-17) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Рейнобу, 2:0 – 68 Хенс.

Вилучення: 19 Баерт (Бельгія, пряма червона картка).

Нагадаємо в першому турі Україна поступилась чинним чемпіонкам Європи, збірній Іспанії (1:2), а бельгійки здолали Ісландію (3:2). Сьогодні в паралельному матчі Іспанія мінімально подужала Ісландію (1:0).

Матч Україна – Ісландія відбудеться 14-го березня о 16:00 за київським часом.