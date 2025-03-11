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Мінус конкурентка для Магучіх: призерка ЧЄ-2025 пропустить чемпіонат світу в приміщенні

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 12:38
Мінус конкурентка для Магучіх: призерка ЧЄ-2025 пропустить чемпіонат світу в приміщенні
Енгла Нільссон
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Шведська стрибунка у висоту Енгла Нільссон пропустить чемпіонат світу в приміщенні. Причиною такого рішення стало бажання краще підготуватися до змагань на відкритому повітрі.

Про це Нільссон заявила для видання Aftonbladet.se.

"У мене був досить довгий і насичений сезон у закритих приміщеннях, тому завершити його на висоті мені здавалося доречним.

Ми з тренером вирішили відмовитися від Чемпіонату світу в Китаї, щоб більше зосередитися на сезоні на відкритому повітрі. У Токіо пройде чемпіонат світу, в якому я дуже зацікавлена взяти участь", – заявила 19-річна спортсменка.

Зазначимо, що на ЧЄ-2025 у приміщенні вона доволі сенсаційно взяла бронзу, програвши лише Ярославі Магучіх та сербці Анжелі Топіч.

Чемпіонат світу в приміщенні відбудеться з 21 по 23 березня в китайському місті Нанкін.

Чемпіонат світу з легкої атлетики 2025 року на відкритому повітрі пройде в Токіо з 13 по 21 вересня.

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