Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2026

Збірна України з гандболу вирушила до столиці Косово Приштини на матчі відбору на чемпіонат Європи-2026.

Гра третього туру кваліфікації на Євро-2026 відбудеться в четвер, 13 березня, на майданчику "Pallati i Rinise dhe Sportit". Початок – 21:15 за київським часом.

У четвертому турі підопічні Вадима Бражника також зіграють з Косово, проте домашня гра збірної України відбудеться в литовському місті Клайпеда на "Svyturio Arena". Початок – о 18:00 за Києвом.

В Україні матчі національної команди з гандболу транслюватиме Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, а також сайт Суспільне спорт.

Склад збірної України на відбір Євро-2026:

Воротарі: Комок Геннадій (Бузеу, Румунія), Терехов Антон (Мінаур Бая Маре, Румунія);

Ліві крайні: Артеменко Дмитро (Забже, Польща), Котюк Ярослав (Мотор, Україна);

Ліві півсередні: Міноцький Тарас (Забже, Польща), Турченко Ігор (Лімож, Франція);

Розігруючі: Денисов Захар (Мотор, Україна), Савчук Данило (СКА-ШВСМ, Україна), Тільте Олександр (Бешикташ, Туреччина)

Праві крайні: Акіменко Андрій (Динамо, Румунія), Редькин Дмитро (Гроссвальштадт, Німеччина)

Праві півсередні: Близнюк Ілля (Карвіна, Чехія), Донцов Владислав (Каліш, Польща)

Лінійні: Бурзак Іван (Мінаур Бая Маре, Румунія), Онуфрієнко Олександр (Целє, Словенія), Скиба Ігор (БК-46, Фінляндія)