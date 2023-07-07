Кіченок поступилась на старті парного Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко програли британкам Геррієт Дарт та Хезер Вотсон у першому колі Вмблдона.
Матч тривав 1 годину 54 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 4:6. Кіченок і Остапенко 1 раз подали навиліт, допустили 10 подвійних помилок і реалізували 3/5 брейк-пойнти.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 07 липня
Геррієт Дарт/ Хезер Вотсон (Велика Британія) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:4, 3:6, 6:4
Раніше Цуренко у майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона.