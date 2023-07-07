Головне
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона
Сьогодні 19:09 1190 1
Зоря підписала Бугая та Головкіна
Сьогодні 21:30 71
Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами
Сьогодні 20:00 609
Калініна поступилась Андреєску у другому колі Вімблдона
Сьогодні 17:54 742 1
Лучкевич перейшов у Колос
Сьогодні 17:13 323
Дюбуа: Завершу бій з Усиком нокаутом
Сьогодні 16:42 340
Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну
Сьогодні 15:25 420 1
Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона
Сьогодні 13:51 1607 3
Пятов завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 13:11 574
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 10:25 126494
Прямі трансляції

Кіченок поступилась на старті парного Вімблдона

Кіченок не змогла вийти у наступне коло турніру
Сьогодні 20:38 195 0
Кіченок поступилась на старті парного Вімблдона
Фото - gettyimages
#Вімбдлдон, #Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко програли британкам Геррієт Дарт та Хезер Вотсон у першому колі Вмблдона.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 4:6. Кіченок і Остапенко 1 раз подали навиліт, допустили 10 подвійних помилок і реалізували 3/5 брейк-пойнти.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 07 липня

Геррієт Дарт/ Хезер Вотсон (Велика Британія) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:4, 3:6, 6:4

Раніше Цуренко у майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона.

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 10462
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 126494
Українки встановили історичний рекорд на Wimbledon-2023 Українки встановили історичний рекорд на Wimbledon-2023 3722
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5895
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 285399 23
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 10249
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37882 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286162
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25726
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2728
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46489
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102433 4