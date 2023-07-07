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Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами

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Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко в трисетовому надважкому матчі другого кола Вімблдона-2023 здолала румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6 (18)).

Гра тривала 3 години 40 хвилин, у вирішальному сеті на тай-брейку (на Вімблдоні триває до 10 очок або поки один із гравців не відірветься на 2 бали) дівчата на двох не використали 10 матч-пойнтів і лише з одинадцятої спроби українці вдалося поставити крапку в матчі.

Цуренко стала третьою українською тенісисткою, після Еліни Світоліної і Даяни Ястремської, яка у Відкриту еру пробилася в третє коло Вімблдона.

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