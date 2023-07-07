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Цуренко дотиснула Богдан у третьому колі Вімблдона

Цуренко вийшла у четверте коло турніру
Сьогодні 19:09 513 1
Цуренко дотиснула Богдан у третьому колі Вімблдона
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (60) виявилася сильнішою за Аню Богдан (57) з Румунії у межах третього кола Вімблдона.

Матч тривав 3 години 30 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:6 (18).

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 9 з 14 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Третє коло, 07 липня

Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія) 4:6, 6:3, 7:6 (18)

Нагадаємо,  першому колі Цуренко перемогла американку Клер Лю, а у другому обіграла Катеріну Сінякову.

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