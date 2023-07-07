Цуренко дотиснула Богдан у третьому колі Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко (60) виявилася сильнішою за Аню Богдан (57) з Румунії у межах третього кола Вімблдона.
Матч тривав 3 години 30 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:6 (18).
Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 9 з 14 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Третє коло, 07 липня
Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія) 4:6, 6:3, 7:6 (18)
Нагадаємо, першому колі Цуренко перемогла американку Клер Лю, а у другому обіграла Катеріну Сінякову.