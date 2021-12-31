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Стаховський: Спортсмен має розуміти наслідки виступів у Росії

Сьогодні 18:39 209 0
Тенісист - про виступи українських спотрсменів у Росії
Стаховський: Спортсмен має розуміти наслідки виступів у Росії
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський нормально ставиться до спортсменів, які їздять виступати в Росію.

Про це заявив сам спортсмен.

"Нормально. Це їхнє рішення - зі спортивного боку. Кожен сам приймає рішення і коли веде свою кар’єру. Якщо це спортсмен, який готується за державні гроші, йому платиться якась зарплата або стипендія - це одна справа. А коли спортсмен все життя не отримував підтримки, крім Олімпійських циклів та за медалі, то він сам веде свою кар’єру і її фінансує. У такому разі він має право сам вирішувати їхати туди чи ні, але повинен також розуміти наслідки свого рішення. Тому що наслідки точно будуть. 

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Коли спортсмен їде виступати в Росію, то повинен розуміти, що може зловити дуже багато негативу, який позначиться на популярності в країні", - сказав Стаховський.

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