Токіо-2020. Світоліна - Вондроушова 3:6. 1:6. Як це було

Джерело - Чемпіон.

0:2. Маркета Вондрушова перемагає Еліну Світоліну у двох сетах та виходить до фіналу Олімпійських ігор. Перша ракетка України побореться за бронзову нагороду.

30:40. Потужно пробивала українка, але удар прийшовся у сітку.

30:30. Невдалий приймов від Світоліної, влучає вона в сітку.

30:15. Біля сітки зараз обидві грали і змусила Еліна суперницю в аут пробити.

15:15. Просила українка перевірити аут, але рішення на користь чешки.

15:0. Біля сітки грала Еліни і змусила суперницю в аут пробити.

1:5. Вондрушова близька до того, щоб вийти у фінал.

30:40. Ще одна помилка від Світоліної. Брейкпоінт для Вондрушової.

30:30. Помиляється українка, знову влучила у сітку.

30:15. Еліна виходить вперед, життєво важливо українці виграти цей гейм.

15:15. Тепер аут на користь Світоліної.

0:15. Аут після тривалого розіграшу.

1:4. Ще один гейм в активі Вондрушової.

30:40. Все ж таки Маркета виходить уперед.

30:30. Мінімальний аут на користь чешки.

30:15. Виходить уперед наша спортсменка.

15:15. Не вдалося зараз двало прийняти подачу українці.

15:0. Подвійна помилка від чеської тенісистки.

1:3. Відіграє один гейм Світоліна, можливо це повернить їй впевненість у собі. Віримо!

40:30. Знову виграє Еліна затяжний розіграш.

30:30. Ейс від Світоліної! Українка зрівнює

15:30. Класно розіграла Світоліна зараз і відіграється трохи.

0:30. Вондрушова збільшує перевагу.

0:15. Поступається Еліна на своїй подачі.

0:3. Потрібно зараз українці зібрати усі сили в кулак і показати характер, останні розіграші Світоліна проводила вже ніби програла гру.

15:40. Після укороченого удару від суперниці Еліна не змогла нормально пробити.

15:30. Знову Світоліна помиляється.

15:15. Тепер дуже вдало після подачі зіграла чешка.

15:0. Класно розіграла Світоліна зараз подачу суперниці. Потрібно українці вмикатися у гру саме зараз.

0:2 за геймами. Знову у сітку влучила Еліна.

40:40. У сітку влучила Еліна, брейкпоінт у чешки.

40:40. Подвійна помилка від Світоліної.

40:30. Ніби класно Свтіоліна розігрувала, проте трохи засильним вийшов вирішальний удар.

40:15. Брейкпоінт в Світоліної, важливо зараз забрати гейм.

30:15. Трохи відіграє Вондрушова перевагу.

30:0. Помилилася Вондрушова і влучила у сітку.

15:0. Класно подала Еліна після чого забрала перші очки на своїй подачі.

0:1. Перший гейм забирає чеська тенісистка.

15:40. Погано на прийомі зіграла українка. Брейкпоінт для Вондрушової.

15:30. Потужно пробивала Світоліна, але аут на користь чешки.

15:15. Зрівнює рахунок Еліна.

0:15. На подачі Вондрушова і забирає вона перші очки в другому сеті.

0:1 рахунок за сетам, проте Світоліна вже не один раз відігравалася на цій Олімпіаді, віримо в українську тенісистку.

30:40. Чешка у кроці від того, щоб забрати сет.

30:30. Вондрушова зрівнює рахунок.

30:15. Перевіряв арбітр епізод на можливий аут, проте тут Світоліна зачепила лінію.

15:15. Еліна дуже упевнено діє біля сітки.

0:15. Знову класно встигає за м'ячем чешка і тепер вона веде на подачі Світоліної.

3:5. Чеська тенісистка близька до того, щоб забрати перший сет.

15:40. Тепер Вондрушова продемонструвала клас і пробила по лінії.

15:30. І знову чудово біля сітки грає українка.

0:30. Ніби вдало пробивала Еліна, але мінімальний аут зафіксував арбітр.

0:15. Класно зараз змусила чешка рухатися Світоліну і пробила на протиході.

3:4. Еліна відіграє один гейм, у нас невеличка перерва.

40:30. У сітку влучила Еліна після здається простої подачі.

40:15. Знову упевнено біля сітки грає Світоліна. Брейкпоінт.

30:15. Класно зараз пропустила м'яч українка і той пішов у аут.

15:15. Класно Еліна зіграла біля сітки і зрівняла рахунок.

0:15. Світоліна знову помиляється.

2:4. Відривається у рахунку Вондрушова.

30:40. Класно Світоліна пробивала, проте суперниця все ж дісталася до м'яча і вийшли вперед.

30:30. Ще один аут на користь Вондрушової. Рахунок рівний.

30:15. Помилилася на прийомі Світоліна.

30:00. Біля сітки вирішила зіграти Вондрушова, але Еліна виконала вдалий обвідний удар.

15:00. Помиляється чеська тенісистка.

2:3. Ще одна подвійна помилка в українки, віддає свою подачу перша ракетка нашої країни.

40:40. Подвійна помилка від Світоліної. Брейкпоінт в Вондрушової.

40:40. Аут на користь Світоліної, рахунок зрівнюється.

30:40 Класно біля сітки зараз зіграла Еліна і зберігає шанси на перемогу в цьому геймі.

15:40. Знову аут на користь чешки.

15:30. Тепер Вондрушова хотіла біля сітки зіграти, але потужний удар прийшовся у сітку.

0:30. До сітки пішла Світоліна, проте вдало виконати удар не вдалося

0:15. Аут зафіксовано на користь Вондрушової.

2:2 тепер рахунок за геймами, схоже близька гра на нас сьогодні очікує.

30:40. Брейкпоінт для Маркети.

30:30. Знову рівний рахунок, помилилася Еліна, аут на користь Вондрушової.

30:15. Укорочений удар виконала чешка, проте Світоліна не змогла вдало пробити і влучила у сітку.

30:00. Подвійна помилка від Вондрушової.

15:00. Чудовий розіграш у виконанні Світоліної.

2:1. Світоліна виходить вперед!

40:30. Трохи помилилася Світоліна під час укороченого удару.

40:15. Знову не вдало на прийомі діє чеська тенісистка, влучила у сітку вона зараз.

30:15. Тепер аут на користь Вондрушової.

30:00. Помилилася тепер на прийомі чешка.

15:00. Арбітр зафіксував аут, Світоліна попереду.

1:1 за геймами. Обидві тенісистки забрали подачу суперниці.

40:30. Брейкопінт для Світоліної!

30:30. Зрівнює Еліна рахунок.

15:30. Ще одна помилка від Світоліної, потрібно українці зібратися з думками, чимало хиб вона припускається на початку зустрічі.

15:15. Знову рахунок рівний.

15:00. Тепер Вондрушова у сітку влучає і Світоліна веде у рахунку.

0:1. Світолна знову влучила у сітку і програла перший гейм на своїй подачі.

30:40. Брейкпоінт у чеської спортсменки.

30:30. Еліна влучила у сітку, поки чимало помилок ми спостерігаємо від обох тенісисток.

30:15. Світолна знову веде у рахунку.

15:15. Намагалася Світоліна біля сітки зіграти, проте помилилася.

15:00 на користь Світоліної, Вондрушова влучила у сітку.

Півфінал Олімпійських ігор розпочався!

Спортсменки вже вийшли на корт і проводять розминку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою у рамках півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Поєдинок відбудеться завтра, 29 липня, не раніше 13:30 за київським часом.

Через спеку в Токіо поєдинок довелося перенести аж на 4 години. Початок ігрового дня заплановано на 15:00 (9:00 за київським часом).

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

У чвертьфіналі Світоліна перемогла Камілу Джорджі.