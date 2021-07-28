Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійських ігор

Вперше українка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у чвертьфінальному матчі українка обіграла Камілу Джорджі.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Світоліна виконала 5 ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 4 з 11 бейк-пойнти.

До речі, вперше українка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді.

У півфіналі українка зіграє з переможницею матчу Паула Бадоса Гільберт (Іспанія) - Маркета Вондроушова (Чехія).

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Еліна Світоліна перемогла Марію Саккарі.

Олімпійські ігри-2020

Жінки

28 липня, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) 6:4, 6:4