Бондаренко вийшла до основної сітки турніру WTA

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) подолала кваліфікацію грунтового турніру WTA 250 в Гдині.

У фіналі кваліфікації українка переграла Вероніку Фальковську з Польщі (№482 WTA).

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин. За цей час Бондаренко реалізувала п'ять брейк-пойнтів з 11 і допустила шість подвійних помилок.

Раніше у півфіналі відбору Бондаренко розібралася з росіянкою Анастасією Захаровою.

Також до основи заявлені Катерина Козлова і Ангеліна Калініна.

BNP Paribas Poland Open - WTA250

Гдиня (Польща)

Призовий фонд $235,238

Кваліфікація

18 липня, фінал

Катерина Бондаренко (Україна) - Вероніка Фальковська (Польща) 6:3, 7:6(3)

Нагадаємо, Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA.