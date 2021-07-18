Бондаренко вийшла до основної сітки турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) подолала кваліфікацію грунтового турніру WTA 250 в Гдині.
У фіналі кваліфікації українка переграла Вероніку Фальковську з Польщі (№482 WTA).
Матч тривав 1 годину і 45 хвилин. За цей час Бондаренко реалізувала п'ять брейк-пойнтів з 11 і допустила шість подвійних помилок.
Раніше у півфіналі відбору Бондаренко розібралася з росіянкою Анастасією Захаровою.
Також до основи заявлені Катерина Козлова і Ангеліна Калініна.
BNP Paribas Poland Open - WTA250
Гдиня (Польща)
Призовий фонд $235,238
Кваліфікація
18 липня, фінал
Катерина Бондаренко (Україна) - Вероніка Фальковська (Польща) 6:3, 7:6(3)
Нагадаємо, Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA.