Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA

Українська тенісистка виграла свій 14-й матч поспіль

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№95 WTA) здобула путівку до фіналу турніру WTA 250 в Будапешті.

У матчі 1/2 фіналу українка обіграла другу сіяну Даніель Коллінс з США (№49 WTA), яка знялася по ходу другого сету через травму.

Для Ангеліни це вже 14-я поспіль перемога на грунті, раніше вона виграла два титули ITF (Контрексевіль і Монпельє)

У фіналі Калініна змагатиметься проти Юлії Путінцевої з Казахстану (№42 WTA). Для українки це буде дебютний фінал на рівні WTA.

WTA 250. Будапешт (Угорщина)

Призовий фонд $235,238

Жінки, півфінал

17 липня

Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) 7:6(5), 4:1 (відмова)