 Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA

Сьогодні 08:55 538 0
Українська тенісистка виграла свій 14-й матч поспіль
Калініна вийшла до дебютного фіналу турніру WTA
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№95 WTA) здобула путівку до фіналу турніру WTA 250 в Будапешті.

 У матчі 1/2 фіналу українка обіграла другу сіяну Даніель Коллінс з США (№49 WTA), яка знялася по ходу другого сету через травму.

Для Ангеліни це вже 14-я поспіль перемога на грунті, раніше вона виграла два титули ITF (Контрексевіль і Монпельє)

У фіналі Калініна змагатиметься проти Юлії Путінцевої з Казахстану (№42 WTA). Для українки це буде дебютний фінал на рівні WTA.

WTA 250. Будапешт (Угорщина)
Призовий фонд $235,238
Жінки, півфінал
17 липня

Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) 7:6(5), 4:1 (відмова)

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