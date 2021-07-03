Калініна з боями пробилась у фінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (125) вийшла у фінал ґрунтового турніру в Монпельє.
Українка у півфіналі турніру обіграла китаянку Сінвень Жен (194). Матч тривав 2 години та 25 хвилин.
Це третій фінал для Калініної у 2021 році. У двох попередніх українська тенісистка виграла, обидва проходили саме на ґрунтовому покритті - в Оейраші та Загребі.
ITF W60
Монпельє, Франція
Призовий фонд - 60000 €
Грунт
Четверте коло, 03 липня
Ангеліна Калініна - Сінвень Жен 6:1, 4:6, 6:2
Раніше, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.