Калініна з боями пробилась у фінал турніру у Франції

Калініна побореться за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (125) вийшла у фінал ґрунтового турніру в Монпельє.

Українка у півфіналі турніру обіграла китаянку Сінвень Жен (194). Матч тривав 2 години та 25 хвилин.

Це третій фінал для Калініної у 2021 році. У двох попередніх українська тенісистка виграла, обидва проходили саме на ґрунтовому покритті - в Оейраші та Загребі.

ITF W60

Монпельє, Франція

Призовий фонд - 60000 €

Грунт

Четверте коло, 03 липня

Ангеліна Калініна - Сінвень Жен 6:1, 4:6, 6:2

Раніше, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.