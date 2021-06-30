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Світоліна: Перемога збірної України надихнула мене

Сьогодні 20:56 639 0
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу у першому колі Вімблдону
Світоліна: Перемога збірної України надихнула мене
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна(5) оцінила перемогу над Алісон Ван Ейтванк (57) з Бельгії у першому колі Вімблдону.

Про це розповіла сама тенісистка. 

"Вчорашня перемога збірної мене надихнула, хлопці як справжні бійці вирвали перемогу. І я рада, що я змогла вийти і непогано почати цей матч. Алісон добре відіграла в другому сеті, а в третьому сеті вже почалася боротьба. Я рада, що змогла перемогти.

Думаю, що я добре пробивала по м'ячу, на важливих моментах робила непогані удари і була спокійна. Просто рада, що контролювала нерви і стежила за м'ячем, сьогодні це було для мене дуже важливо. Тепер потрібно швидко відновлюватися перед наступною грою з Магдою Лінетт.

Я не сильно замислююся, що потрібно буде грати два дні поспіль, я приймаю ситуацію такою, якою вона є. Потрібно все зробити, щоб бути готовою на 100%", - відзначила Світоліна.

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