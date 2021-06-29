П'ять українських тенісисток кваліфікувались на Олімпіаду

Спортсменки офіційно кваліфікувалися на турнір

Джерело - Чемпіон.

Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські гри в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

На Олімпіаду кваліфікувалися п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Косюк, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Вперше зіграють на Олімпійських іграх Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Тенісний турнір в рамках Олімпіади-2020 в Токіо відбудеться з 24 липня по 1 серпня.

Нагадаємо, Халеп не зіграє на Олімпійських іграх.