П'ять українських тенісисток кваліфікувались на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.
Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські гри в Токіо.
Про це повідомляє пресслужба ФТУ.
На Олімпіаду кваліфікувалися п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Косюк, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Вперше зіграють на Олімпійських іграх Даяна Ястремська та Марта Костюк.
Тенісний турнір в рамках Олімпіади-2020 в Токіо відбудеться з 24 липня по 1 серпня.
Нагадаємо, Халеп не зіграє на Олімпійських іграх.