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Халеп не зіграє на Олімпійських іграх

Сьогодні 11:25 223 0
Спортсменка не встигає відновитися від травми
Халеп не зіграє на Олімпійських іграх
#Халеп

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Сімона Халеп не виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це заявила сама румунська тенісистка.

"Я нічим так не пишаюся, як виступом за свою країну, але, на жаль, для відновлення мого литкового м'яза потрібно більше часу. Я прийняла рішення знятися з Олімпійських ігор цього літа. Це було дуже важке рішення після пропуску Ролан Гаррос і Вімблдону, але я повернуся ще сильнішою. Буду дивитися змагання і вболівати за румунських спортсменів вдома", - зазначила Халеп.

Раніше Халеп оголосила, що не зіграє на Вімблдоні.

Нагадаємо, що Сімона Халеп ще в травні отримала травму литкового м'яза.

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