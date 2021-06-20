Жабер здолала Касаткіну і вперше виграла турнір WTA

Джерело - Чемпiон.

Представниця Тунісу Онс Жабер виграла турнір WTA 250 в Бірмінгемі.

У фіналі Жабер в двох сетах перемогла Дарину Касаткину. Поєдинок тривав півтори години.

Російська тенісистка роздерла собі шию під час матчу

За весь матч Жабер реалізувала п’ять брейкпоїнтів, віддавши суперниці три гейми на своїй подачі. Також в активі Онс один ейс.

Жабер виграла дебютний титул WTA в кар’єрі. Раніше туніська тенісистка програвала у фіналах на турнірах в Москві і Чарльстоні.

Також Онс стала першою арабською тенісисткою, яка виграла титул WTA.

Касаткіна не зуміла виграти третій титул в 2021 році. Раніше росіянка тріумфувала в Мельбурні і Санкт-Петербурзі.

Viking Classic Birmingham - WTA250

Бірмінгем, Велика Британія

Призовий фонд - $235,238

фінал

Онс Жабер (Туніс) - Дарья Касаткіна (Росія) 7:5, 6:4