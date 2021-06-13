Крейчикова виграла і парний розряд на Roland Garros

Джерело - Чемпiон.
Чеська тенісистка Барбора Крейчикова в парі з Катериною Синяковою стала чемпіонкою парного розряду Відкритого чемпіонату Франції.
У фіналі спортсменки обіграли Ігу Свьонтек і Бетані Маттек-Сендс.
Крейчикова і Синякова вигравали юніорський парний титул на Ролан Гаррос у 2013 році.
Раніше Крейчикова виграла одиночний розряд Ролан Гаррос. Востаннє одиночний і парний турнір на Ролан Гаррос вигравала Мері Пірс в 2000-му році.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд €34,367 млн.
Грунт
Жінки, парний розряд
Фінал, 13 червня
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехія) - Іга Свьонтек (Польща) / Бетані Маттек-Сендс (США) - 6:4, 6:2