Крейчикова виграла і парний розряд на Roland Garros

Джерело - Чемпiон.

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова в парі з Катериною Синяковою стала чемпіонкою парного розряду Відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі спортсменки обіграли Ігу Свьонтек і Бетані Маттек-Сендс.

Крейчикова і Синякова вигравали юніорський парний титул на Ролан Гаррос у 2013 році.

Раніше Крейчикова виграла одиночний розряд Ролан Гаррос. Востаннє одиночний і парний турнір на Ролан Гаррос вигравала Мері Пірс в 2000-му році.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд €34,367 млн.

Грунт

Жінки, парний розряд

Фінал, 13 червня

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехія) - Іга Свьонтек (Польща) / Бетані Маттек-Сендс (США) - 6:4, 6:2