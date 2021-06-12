Кривдниця Світоліної виграла турнір

Джерело - Чемпіон.

25-річна тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі Крейчикова (33-й номер світового рейтингу) обіграла 29-річну росіянку Анастасію Павлюченкову (№32) - 6:1, 2:6, 6:4.

Крейчикова вперше виграла турнір серії Grand Slam. В активі чешки два парних титули у парному розряді (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2018) і три - в міксті (Australian Open в 2019-21 роках).

Нагадаємо, у третьому колі Крейчикова переграла українку Еліну Світоліну (6:3, 6:2).

Відкритий чемпіонат Франції завершиться 13 червня чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Стефанос Ціціпас (Греція).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд €34,367 млн.

Грунт

Жінки

Фінал, 12 червня

Барбора Крейчикова - Анастасія Павлюченкова 6:1, 2:6, 6:4