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Крейчикова виграла Roland Garros-2021

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Кривдниця Світоліної виграла турнір
Крейчикова виграла Roland Garros-2021
#Крейчикова

Джерело - Чемпіон.

25-річна тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі Крейчикова (33-й номер світового рейтингу) обіграла 29-річну росіянку Анастасію Павлюченкову (№32) - 6:1, 2:6, 6:4.

Крейчикова вперше виграла турнір серії Grand Slam. В активі чешки два парних титули у парному розряді (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2018) і три - в міксті (Australian Open в 2019-21 роках).

Нагадаємо, у третьому колі Крейчикова переграла українку Еліну Світоліну (6:3, 6:2).

Відкритий чемпіонат Франції завершиться 13 червня чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Стефанос Ціціпас (Греція).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд €34,367 млн.
Грунт
Жінки
Фінал, 12 червня

Барбора Крейчикова - Анастасія Павлюченкова 6:1, 2:6, 6:4

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