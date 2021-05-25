Снігур програла на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі першого кола відбору українка програла італійці Елізабетті Коччарето.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини. За час матчу Снігур реалізувала три брейк-пойнти з 9, допустила одну подвійну помилку.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
25 травня
Елізабетта Коччарето - Дар'я Снігур 6:3, 2:6, 6:1
Раніше, Завацька знищила іспанку на старті кваліфікації Ролан Гаррос.