Снігур програла на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину 52 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У матчі першого кола відбору українка програла італійці Елізабетті Коччарето.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини. За час матчу Снігур реалізувала три брейк-пойнти з 9, допустила одну подвійну помилку.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Кваліфікація, 1/4 фіналу

25 травня

Елізабетта Коччарето - Дар'я Снігур 6:3, 2:6, 6:1

Раніше, Завацька знищила іспанку на старті кваліфікації Ролан Гаррос.