Світоліна: Чекала боротьби від Севастової

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) задоволена своєю грою проти латвійки Анастасії Севастової (57) у чвертьфіналі турніру у Маямі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Мені завжди хотілося добре зіграти в Маямі. Це один з найбільших турнірів і грати тут - це завжди приголомшливо, так що я дійсно задоволена своїм виступом сьогодні.

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Я знала, що Севастова - великий боєць, що вона постарається повернутися в гру, незалежно від рахунку, тому я чекала боротьби. Я багато разів з нею тренувалася, ми багато разів грали один з одним. Вона завжди намагається побудувати розіграш, використовувати різані, кручені м'ячі на форхенда, вона складний суперник.

Тому мені потрібно було адаптувати свою гру і не сильно поспішати, тому що якщо це робити в матчах проти неї, то можна допустити занадто багато помилок. У підсумку, думаю, що я добре зіграла упродовж всього матчу і я дуже задоволена тим, як закінчила цей матч", - розповіла Світоліна.