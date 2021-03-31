 Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі
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Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі

Сьогодні 08:18 686 0
Еліна Світоліна побореться за вихід у фінал
Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналу турніру у Маямі перемогла латвійську тенісистку Анастасію Севастову (57).

Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 7 брейк-пойнтів.

Еліна Світоліна вперше у карєрі зіграє у півфіналі Miami Open. 

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд - $3,260,190
Хард
1/4 фіналу, 31 березня

Еліна Світоліна - Анастасія Севастова 6:3, 6:2

Раніше, Світоліна перемогла Квітову.

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