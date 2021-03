Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналу турніру у Маямі перемогла латвійську тенісистку Анастасію Севастову (57).

Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 7 брейк-пойнтів.

Еліна Світоліна вперше у карєрі зіграє у півфіналі Miami Open.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд - $3,260,190

Хард

1/4 фіналу, 31 березня

Еліна Світоліна - Анастасія Севастова 6:3, 6:2

Раніше, Світоліна перемогла Квітову.

Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨



The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y