Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Маямі

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті у чвертьфіналі Miami Open обіграла білоруську тенісистку Аріну Сабаленко (8).

Матч тривав 2 години та 25 хвилин. Барті 6 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Австралійська тенісистка у півфіналі зустрінеться з Еліною Світоліною.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд - $3,260,190

Хард

П'яте коло, 30 березня

Ешлі Барті - Аріна Сабаленко 6:4, 6:7(5), 6:3

Нагадаємо, Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі.

