Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті у чвертьфіналі Miami Open обіграла білоруську тенісистку Аріну Сабаленко (8).
Матч тривав 2 години та 25 хвилин. Барті 6 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Австралійська тенісистка у півфіналі зустрінеться з Еліною Світоліною.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд - $3,260,190
Хард
П'яте коло, 30 березня
Ешлі Барті - Аріна Сабаленко 6:4, 6:7(5), 6:3
Нагадаємо, Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі.
The defending champion moves on!@ashbarty is into the #MiamiOpen semifinals once again 😄👋 pic.twitter.com/AyAiCf1hB9— wta (@WTA) March 30, 2021