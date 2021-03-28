Сачко програв у фіналі турніру ATP Challenger Tour

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (389) у фіналу турніру у швейцарському місті Лугано зазнав поразки.
Суперником був швейцарець Домінік Штефан Штрікер.
Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. Сачко двічі подав на виліт та припустився однієї подвійної помилки.
Нагадаємо, що Сачко у півфіналі упевнено переміг представника Туреччини Алтуга Джелікбілека (273).
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Фінал, 28 березня
Домінік Штефан Штрікер - Віталій Сачко 6:4, 6:2