Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов у фіналу турніру у швейцарському місті Лугано.
Українець у півфіналі упевнено переміг представника Туреччини Алтуга Джелікбілека (273).
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Сачко двічі подав на виліт та використав 6 із 9 брейк-пойнтів.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Четверте коло, 27 березня
Віталій Сачко - Алтуг Джелікбілек 7:5, 6:0
Раніше, Сачко обіграв Стаховського.