Віталій Сачко побореться за преемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов у фіналу турніру у швейцарському місті Лугано.

Українець у півфіналі упевнено переміг представника Туреччини Алтуга Джелікбілека (273).

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Сачко двічі подав на виліт та використав 6 із 9 брейк-пойнтів.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Четверте коло, 27 березня

Віталій Сачко - Алтуг Джелікбілек 7:5, 6:0

Раніше, Сачко обіграв Стаховського.