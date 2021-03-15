 Федерер: Олімпіада в Токіо - основна мета для мене | Теніс | Champion.com.ua
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Федерер: Олімпіада в Токіо - основна мета для мене

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Швейцарець націлений виступати на літніх Олімпійських іграх
Федерер: Олімпіада в Токіо - основна мета для мене
#Федерер

Джерело - Tennis World USA.

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер бажає виступити на майбутніх літніх Олімпійських ігор в Токіо.

Про це заявив сам тенісист.

"Олімпіада - основна мета для мене. На жаль, я пропустив Олімпійські ігри в Ріо у 2016 році через травму лівого коліна. Сподіваюся, повернуся на Олімпіаді в Токіо.

Важливо, щоб до того часу я повністю прийшов у форму і щоб питань до мого коліна вже не виникало", - сказав Федерер.

Роджер Федерер є олімпійським чемпіоном Пекіна в парному розряді, а також срібним призером Олімпійських ігор в Лондоні в одиночному розряді.

Раніше, Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці.

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