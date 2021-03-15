Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер бажає виступити на майбутніх літніх Олімпійських ігор в Токіо.

Про це заявив сам тенісист.

"Олімпіада - основна мета для мене. На жаль, я пропустив Олімпійські ігри в Ріо у 2016 році через травму лівого коліна. Сподіваюся, повернуся на Олімпіаді в Токіо.

Важливо, щоб до того часу я повністю прийшов у форму і щоб питань до мого коліна вже не виникало", - сказав Федерер.