Джерело - Tennis World USA.
Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер бажає виступити на майбутніх літніх Олімпійських ігор в Токіо.
Про це заявив сам тенісист.
"Олімпіада - основна мета для мене. На жаль, я пропустив Олімпійські ігри в Ріо у 2016 році через травму лівого коліна. Сподіваюся, повернуся на Олімпіаді в Токіо.
Важливо, щоб до того часу я повністю прийшов у форму і щоб питань до мого коліна вже не виникало", - сказав Федерер.
Роджер Федерер є олімпійським чемпіоном Пекіна в парному розряді, а також срібним призером Олімпійських ігор в Лондоні в одиночному розряді.
Раніше, Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці.