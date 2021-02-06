Турнір у Мельбурні вирішили не догравати

Турнір в Австралії не дограють

Турнір в Мельбурні, організований для тенісисток, які перебували на самоізоляції, що не буде дограний.

Про це повідомляють організатори змагання.

Організатори не встигають провести всі матчі, у зв'язку з тим, що на Grampians Trophy відбулися тільки чвертьфінали, а 8 лютого вже стартує Australian Open.

У неділю, 7 лютого, відбудуться півфінали, в яких Марія Саккарі зустрінеться з Анетт Контавейт, а Дженніфер Бреді - з Енн Лі. Переможниці отримають очки за вихід у фінал, і на цьому турнір завершиться.