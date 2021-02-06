Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021

Джерело - Чемпіон.

Напередодні старту першого в 2021 році турніру категорії Grand Slam - Australian Open букмекерир назвали фаворитку жіночого турніру. Найбільше шансів на думку фахівців на перемогу в турнірі в Наомі Осаки - 6,0. Далі йде Ешлі Барті - 7,5. На Серену Вільямс і Аріну Соболенку коефіцієнт - 11,0.

Перша ракетка України Еліна Світоліна лише 13-та. Перемога українки оцінюється в 26,0.

Нагадаємо, в основній сітці АО крім Світоліної зіграє Марта Костюк. У першому колі одеситка зіграє проти Марі Боузкової із Чехії, а киянка проти 32-ї сіяної росіянки Вєроніки Кудермєтової. Розклад матчів першого кола визначиться в неділю, 7 лютого. Турнір розпочнеться в понеділок, 8 лютого.