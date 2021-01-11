Костюк вперше зіграє в півфіналі турніру WTA. Суперниця - росіянка, яка двічі перемагала Світоліну

Джерело - Чемпіон.

18-річна киянка Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі турніру WTA. Суперницею Марти в грі за вихід у фінал Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500 буде 23-річна росіянка Вєроніка Кудермєтова. Матч відбудеться у вівторок, 12 січня. Початок об 11:30 за київським часом.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Марта Костюк

Українка розпочинала турнір в Об'єднаних Арабських Еміратах в статусі 99 ракетки світу, проте, гарантувала собі, як мінімум, 78 сходинку в оновленому рейтингу. На старті турніру Костюк здолала чешку Градецьку (), потім була перемога на тайванькою Шувей (6:3, 6:7 (4), 6:3), у 3 колі наша тенісистка розгромила словенку Зіданшек (6:1, 6:1), а в чвертьфіналі здобула перемогу в 3-х сетах над іспанкою Соррібес-Тормо (0:6, 6:1, 6:4). Таким чином, Марта уже показалам найкращий результат у кар'єрі на дорослому рівні.

Вєроніка Кудермєтова

Росіянка перед стартом турніру посідала 46 місце в світовому рейтингу. У 1 колі Кудермєтова перемогла Контавейт (7:5, 6:1), далі були перемоги над: Тураті (6:2, 6:1), Бадосою (6:4, 4:6, 6:1) та Світоліною (5:7, 6:3, 7:6 (3)). До речі, Кудермєтова уже вдруге перемогла першу ракетку України. Для Кудермєтової це також перший півфінал у кар'єрі.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають росіянку фавориткою протистояння. Перемога Кудермєтової - 1,61, перемогна Костюк - 2,3.

Прогноз Чемпіона

Перемога Кудермєтової у 2-х сетах

Трансляція

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