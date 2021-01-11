Марта Костюк вперше в житті зіграє в півфіналі турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

18-річна киянка Марта Костюк пробилася в півфінал турніру Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500, перемігши в 3-сетовому матчі іспанку Соррібес-Тормо. Для Костюк цей півфінал стане першим у кар'єрі. Раніше Костюк лише одного разу грала в 1/4 фіналу турніру такого рівня - у 2019 році на турнірі в Стразбурзі.

Вихід у півфінал дозволить Костюк вчергове оновити особистий рекорд в рейтингу WTA. Наша тенісистка гарантувала собі, як мінімум, 78 сходинку. Зазначимо, що суперницею Костюк у півфіналі може стати Еліна Світоліна, яка у ці хвилини грає свій чвертьфінал проти росіянки Кудермєтової.