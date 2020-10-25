 Стаховський: Мені важко примиритися з призначенням Луческу у Динамо | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Мені важко примиритися з призначенням Луческу у Динамо

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Тенісист розуміє ультрас Динамо, які обурені призначенням екс-тренера Шахтаря
Стаховський: Мені важко примиритися з призначенням Луческу у Динамо
#Стаховський, #Луческу, #Динамо

Джерело - Главком.

Перша ракетка України Сергій Стаховський негативно ставиться до приходу румунського фахівця Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо.

Про це заявив сам тенісист.

"Насправді тільки вболівальником киян себе і вважаю. Фанатів відвернуло призначення Луческу? Я їх розумію. Мені з цим призначенням теж важко змиритися. Людина, яка, висловлюючись дипломатично, не дуже шанобливо ставився до нашого клубу, нині став його тренером. Але при це мене десь радує, що Луческу дає певний результат.

Стою на позиціях, що гравці і тренери - тимчасові. А клуб - вічний. Тому намагаюся ставитися з розумінням. Не можу сказати, що буду кожну хвилину хвилюватися і купувати квитки на всі матчі, щоб подивитися на Містера. Але команду підтримувати буду.

Якщо говорити про клуб в цілому - то серцем я з Динамо. Персонально - з Ребровим. Ми сім'я і мені буде важко вболівати проти Сергія. Але постулат одне життя - одна команда для мене не чужа. Так, я знаю весь менеджмент і всіх гравців Ференцвароша, заходжу до них в роздягальню, але серце все одно належить киянам. Ще й тому, що я розумію, що контакти з угорським клубом збережуться до тих пір, поки там буде Ребров", - зазначив Стаховський.

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