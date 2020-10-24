Динамо обіграло Олександрію у 7 турі УПЛ

Динамо очолило турнірну таблицю чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 7 турі УПЛ вдома обіграло Олександрію.

Рахунок у матчі був відкритий вже на 1-й хвилині, відзначився Попов після навісу Миколенка із флангу.

Відзначимо, що кияни догравали матч у меншості, на 90-й хвилині арбітр вилучив Шапаренка за грубу гру.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 тур, 24 жовтня

Динамо – Олександрія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Попов

Динамо: 1. Бущан - 94. Кендзьора (20. Караваєв, 69), 4. Попов, 34. Сирота, 16. Миколенко - 5. Сидорчук (К), 19. Гармаш (10. Шапаренко, 46), 29. Буяльський (8. Шепелєв, 84), 15. Циганков, 14. де Пена (7. Вербич, 69) - 22. Родрігес (89. Супряга, 46).

Олександрія: 79. Паньків (К) - 20. Пашаєв, 55. Бондаренко, 4. Бабогло, 2. Мельник - 22. Грицук (27. Гречишкін, 54), 18. Сітало, 7. Мишенко (19. Глоба, 80), 30. Дудка (6. Ковалець, 80), 10. Третьяков (9. Безбородько, 72) - 94. Задерака (5. Стецьков, 46).

Попереджені: де Пена (21), Родрігес (33), Кендзьора (41), Попов (51), Сидорчук (82) - Грицук (48), Стецьков (57), Мельник (77), Бондаренко (90+3).

Вилучений: Шапаренко (89)

Нагадаємо, Ворскла в меншості відібрала очки в Шахтаря в 7 турі УПЛ