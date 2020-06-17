Стаховський виграв другий матч на турнірі в Сербії

Українець здолав Філіпа Стіпича

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський виграв другий матч групового раунду на турнірі під назвою Eastern European Championships.

У третьому раунді українець здолав серба Філіпа Стіпіча (№1667 ATP), який програв усі матчі на змаганнях. Раніше Сергій обіграв Бедене і поступився Бркічу.

Доля двох путівок до наступної стадії визначиться в поєдинку між Альяжем Бедене і Томіславом Бркічем.

Eastern European Championships

Белград. Груповий етап

3 тур, 17 червня

Сергій Стаховський (Україна) - Філіп Стіпич (Сербія) 6:1, 6:3

Нагадаємо, Тім виграв турнір у Бєлграді.