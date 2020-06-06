 У Молдові трагічно загинула 21-річна чемпіонка Європи | Теніс | Champion.com.ua
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У Молдові трагічно загинула 21-річна чемпіонка Європи

Сьогодні 08:29 1401 0
Рідні тенісистки не вірять у версію полії про самогубство
У Молдові трагічно загинула 21-річна чемпіонка Європи
#Молдова, #Медвецькі

Джерело - Регіон Online.

Чемпіонка Європи з настільного тенісу серед юніорів із Молдови Ліза Медвецькі трагічно загинула в столиці країни Кишиневі.

Про це повідомляє Регіон Online.

Дівчина випала з 16 поверху будинку. Інцидент стався ще 1 червня. Спортсменці був усього 21 рік.

У поліції припускають, що це було самогубство, рідні дівчини у це не вірять. Кажуть: дівчина любила життя і будувала грандіозні плани на майбутнє.

Медвецькі була майстром спорту з настільного тенісу. На її рахунку "золото" чемпіонату Європи 2010 року, а також перемоги на регіональних і національних турнірах Молдови.

Нагадаємо, у Хорватії загинув 16-річний футболіст.

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