У Молдові трагічно загинула 21-річна чемпіонка Європи

Рідні тенісистки не вірять у версію полії про самогубство

Джерело - Регіон Online.

Чемпіонка Європи з настільного тенісу серед юніорів із Молдови Ліза Медвецькі трагічно загинула в столиці країни Кишиневі.

Про це повідомляє Регіон Online.

Дівчина випала з 16 поверху будинку. Інцидент стався ще 1 червня. Спортсменці був усього 21 рік.

У поліції припускають, що це було самогубство, рідні дівчини у це не вірять. Кажуть: дівчина любила життя і будувала грандіозні плани на майбутнє.

Медвецькі була майстром спорту з настільного тенісу. На її рахунку "золото" чемпіонату Європи 2010 року, а також перемоги на регіональних і національних турнірах Молдови.

Нагадаємо, у Хорватії загинув 16-річний футболіст.